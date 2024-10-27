ليتوانيا تجري الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

يتوجه الناخبون في ليتوانيا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد، في ظل تأثيرات الحرب في أوكرانيا.

وتم دعوة نحو 4ر2 مليون ناخب مؤهل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى الاختيار المباشر من بين المرشحين على 63 مقعدا المتبقية في السايمس (البرلمان)، المكون من 141 مقعدا في العاصمة فيلنيوس.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير في السلطة في الدولة الواقعة في منطقة البلطيق، والمجاورة لكل من روسيا وبيلاروس، حليفة موسكو في الحرب على أوكرانيا.

وبعد الجولة الأولى من التصويت ، التي جرت في 13 أكتوبر، تتقدم المعارضة الممثلة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي على رئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيته من حزب "اتحاد الوطن" الحاكم المحافظ.

ومن غير المؤكد ما إذا كانت تحالفها الثلاثي مع حزبين ليبراليين يمكن أن يستمر في السلطة.

وحتى الآن، تمكن أحد شريكيها في الائتلاف فقط من تجاوز عتبة 5% من إجل دخول البرلمان، بينما لا يزال لدى الحزب الآخر فرصة للحصول على مقاعد من خلال الدوائر الانتخابية المباشرة.

ويهدف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتصدر الاستطلاعات، إلى تشكيل ائتلاف يميل إلى الوسط واليسار مع حزبين معارضين آخرين. ولتعزيز فرصهم، أعلنوا عن خطط للتعاون في الجولة الثانية، دعما لبعضهم في الدوائر الانتخابية .

وتركزت الحملة بشكل رئيسي على القضايا الداخلية والاجتماعية.

ويشعر العديد من الليتوانيين بالقلق إزاء الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة ويعربون عن عدم الرضا من أداء الحكومة.