تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة اليمنية صنعاء، والعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الغانية أكرا، ومدينة مانشستر البريطانية والعاصمة لندن، ولاهاي الهولندية، وزيورخ السويسرية، وميلانو وفلورنسا في إيطاليا، وبراونشتايغ الألمانية والعاصمة برلين، وهلسنبوري وإسكلستونا في السويد، والعاصمة ستوكهولم، وآرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، وكاليفورنيا الأميركية، وملبورن الأسترالية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.