مدن إيطالية تتظاهر لوقف الحرب على فلسطين ولبنان

شهدت العديد من المدن الإيطالية، اليوم السبت، تظاهرات مناهضة للحروب في العالم، خاصة الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان.

ودعت نقابة الاتحاد العام للعمل الإيطالي، ومنظمات المجتمع المدني في البلاد للتظاهرات تحت عنوان: "لنوقف الحروب، هذا وقت السلام".

وشهدت العاصمة روما، ومدن ميلانو وباري وكالياري وفلورنسا وباليرمو وتورينو، تظاهرات لوقف الحروب المندلعة لا سيما الهجمات التي تشنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة ولبنان.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لتتوقف الإبادة الجماعية في غزة" و"لا للحرب" و"لا للأسلحة"، كما رددوا مختلف الهتافات الداعية لإحلال السلام العادل.