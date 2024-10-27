يبدأ في التاسعة مساء اليوم مُسلسل "سيب وأنا سيب" على MBC مصر، بطولة أحمد صلاح السعدني، وهنا الزاهد، ومن تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان.

يطرح مسلسل "سيب وأنا أسيب"، قصة "بيلا" الناشطة على السوشال ميديا، التي ينتشر خبر ارتباطها بأحد الفنانين، وتقرر العودة سريعاً إلى الإسكندرية لإخفاء الأكاذيب التي أخبرته بها. في هذه المدينة، ستجد أن الأمر صعب الإخفاء بعد وصولها إلى الحي الذي نشأت فيه ولقائها بالشاب الذي انفصلت عنه قبل أيام من زفافهما.

مُسلسل "سيب وأنا سيب" يجمع إلي جانب هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني كل من محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبد الرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا وغيرهم.