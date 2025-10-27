جنوب سيناء: طوارئ صحية لحماية ضيوف الإنكوساي بشرم الشيخ

عقد الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اجتماعًا لغرفة الطوارئ مع الإدارات الفنية بالفرع، لمراجعة استعدادات وخطة التأمين الطبي الخاصة بالمؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة INCOSAI 2025 "الإنكوساي" المنعقد بمدينة شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام.

وتناول الإجتماع آليات التنسيق بين إدارات الفرع المختلفة، لضمان جاهزية المنشآت الطبية وفرق الانتشار السريع، وتفعيل غرفة الطوارئ المركزية، لمتابعة الموقف أولًا بأول طوال فترة انعقاد المؤتمر.

كما جرى التأكيد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات بمدن المحافظة، وتحديدًا مدينة شرم الشيخ، وتوفير الفرق الطبية والتمريضية المدربة للتعامل مع أى طارئ، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بحجم الحدث الدولي الذي تستضيفه مصر.

وأكد رئيس الإقليم خلال الإجتماع على أهمية الجاهزية القصوى وتكامل الجهود بين فرق العمل الميدانية والإدارات الفنية بالفرع، مع المتابعة المستمرة لغرفة الطوارئ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لضمان تقديم منظومة تأمين طبي شاملة وآمنة لضيوف المؤتمر من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر، أن مدينة شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري، والذى يعقد تحت مظلة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "INTOSAI"، أبرز تجمع عالمي في مجال الرقابة المالية العامة، ويشهد مشاركة نحو 195 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم.