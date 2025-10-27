استمرار محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان لليوم الثالث في ظل توترات حدودية

دخلت محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان المجاورة يومها الثالث في إسطنبول اليوم الاثنين، حسبما صرح مسؤولون من الجانبين.

وتتواصل المحادثات بعد يوم من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحل الأزمة بين الجارتين "بسرعة كبيرة"، ومع استمرار التوترات الشديدة على طول الحدود في أعقاب تبادل إطلاق النار الأخير والذي أدى إلى مقتل عشرات الجنود والمدنيين من الجانبين.

ودفعت الاشتباكات قطر إلى استضافة الجولة الأولى من المفاوضات التي أدت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 19 أكتوبر بين إسلام أباد وكابول.

ونقلت وسائل الإعلام الأفغانية اليوم الاثنين عن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان، قوله إن مناقشات اسطنبول لا تزال مستمرة، دون إعلان أي نتيجة بعد. وأكد مسئولون باكستانيون أيضا أن المحادثات جارية.

وقال الجيش الباكستاني أمس الأحد إنه قتل 25 مسلحا أثناء "التصدي لمحاولتين كبيرتين للتسلل" على طول الحدود، بينما كان الوفدان يجريان محادثات في اسطنبول. وقال الجيش أيضا إن خمسة جنود باكستانيين قتلوا أثناء تبادل إطلاق النار.