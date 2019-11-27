الكرملين: استمرار الاستعدادات في روسيا لاستقبال جميع الأحداث الرياضية الدولية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف استمرار الاستعدادات في روسيا لاستقبال جميع الأحداث الرياضية الدولية، وفقًا للخطة الموضوعة لهذه الفعاليات.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)؛ لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على روسيا؛ نظرًا لوجود تلاعب في بيانات مختبر موسكو، وذلك حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء.

وقال بيسكوف: "مازال الحديث عن توصيات لجنة التقييم .. ويتم الاستعداد لجميع الأحداث الرياضية في روسيا وفقًا للخطة الموضوعة، تعلمون أن هناك مجموعة كاملة من الفعاليات على جدول الأعمال والاستعدادات جارية لها".

وأضاف - متسائلًا - ماذا سيحدث بعد اتخاذ أي قرار، قائلًا : " إنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن".

يُشار إلى أن لجنة مراجعة الامتثال قد أوصت بمعاقبة روسيا ومنعها من المشاركة في الأولمبياد لمدة أربع سنوات، وسيتم عرض توصيات اللجنة على اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات المقرر في باريس في 9 ديسمبر المقبل.