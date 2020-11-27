الشرطة الإيطالية تعتقل رجلا على خلفية التدرب ليصبح إرهابيا

ذكرت الشرطة الايطالية أنه تم إلقاء القبض على مواطن إيطالى اليوم الجمعة فى إقليم كوزنسا جنوبي البلاد بتهمة التدريب الذاتى ليصبح إرهابيا اسلاميا.



وذكر بيان أن الرجل قام بتخزين مواد دعائية من إعداد تنظيم داعش والقاعدة وتنظيمات إرهابية أخرى على أجهزته الإلكترونية، بالإضافة إلى دروس في صنع القنابل وتنفيذ الهجمات الإرهابية.



وقالت الشرطة الإيطالية إن التحقيقات التي أدت إلى القبض عليه بدأت بسبب مشاركة مواد جهادية على "منصة محتوى رقمية"، أشار إليها شركاء دوليون.



وأضات الشرطة أن المشتبه به كان يعمل عبر عدة شبكات اجتماعية مثل تيليجرام وروكيت شات ورايوت وكان ناشطا في "مجموعات مغلقة ذات طبيعة جهادية واضحة".



وتصل عقوبة جريمة التدريب الذاتي على الإرهاب في إيطاليا إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، لكن القانون ينص على أنه يمكن تمديد المدة إذا تم استخدام أدوات عبر الإنترنت.