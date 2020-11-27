13 % من ممولي المشروعات متناهية الصغر يواجهون صعوبة وضع خطط العمل بسبب كورونا

يرى 13.3% من ممولي المشروعات متناهية الصغر أن صعوبة التخطيط ووضع استراتيجية واضحة خلال فترة إنتشار وباء كورونا، يعد أهم المشاكل التي تواجههم خلال هذه الأزمة.



جاء ذلك في مسح أجراه الاتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر عن آثار الفيروس على القطاع، شارك فيه ٦٥٪ من ممولي القطاع.



وانعكس انتشار الفيروس منذ بداية العام على كافة الأنشطة الاقتصادية محليا وعالميا.



ويعد عدم توفر علاج أو لقاح مؤكد حتى الآن من أهم المشاكل التي تجعل الاقتصادات في حالة عدم يقين، أو قدرة على وضع خطط مستقبلية، خاصة وان حجم الآثار بدقة سيتضح بعد القضاء على الوباء.



ورغم إعلان ٣ شركات عالمية عن توصلها للقاح ناجع بنسبة تتجاوز ٩٠٪ إلا أن التكهنات تشير إلى إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.



ووفقا للمسح، رأى 8.9% منهم أن خطر نزوح العاملين بالقطاع والعمل بنشاط آخر لمقابلةاحتياجاتهم المعيشية يعد تحدياً لا يُستهان به، بينما عانى 7.8% منهم من عدم توافرسيولة نقدية نتيجة تأجيل القروض خلال تلك الفترة.