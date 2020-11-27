أوقاف جنوب سيناء تمنع دخول المصليين المساجد دون ارتداء الكمامات

شددت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، وجرى منع المصلين الذين لم يرتدوا الكمامات من دخول المساجد لأداء صلاة الجمعة.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم، إنه جرى منع جميع المصلين الذين لم يرتدوا الكمامات من دخول المساجد لأداء صلاة الجمعة، وذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، على استمرار حملة التطهير والتعقيم لجميع مساجد بكافة المدن والوديان والقرى والتجمعات البدوية، حرصًا على سلامة وصحة العاملين بالمساجد والمصليين المترددين عليها.

وأوضح أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة مجريات الأمور داخل المساجد على مدار اليوم، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة بدخول المساجد خلال الخمس صلوات اليومية .

وأشار إلى أنه يجري تعقيم وتطهير المساجد يوميًا قبل وبعد كل صلاة.