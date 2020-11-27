رئيس وزراء بولندا يجدد خلال محادثة مع ميركل تهديده بالاعتراض على موازنة الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيسكي، خلال محادثة عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عزمه عرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي ومساعدات كورونا باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا لزم الأمر.



وكتب مورافيسكي عبر موقع التواصل الاجتماهي "فيسبوك" اليوم الجمعة أن بولندا مستعدة للجوء لهذه الخطوة "إذا لم نجد حلا جيدا للاتحاد الأوروبي بأكمله، وليس فقط لبعض أعضائه".



وفي الأسبوع الماضي عرقلت بولندا والمجر قرارا حاسما بشأن ميزانية الاتحاد احتجاجا على آلية جديدة مزمعة تنص على خفض أموال الاتحاد الأوروبي في حالة حدوث انتهاكات معينة لسيادة القانون من دولة عضو في الاتحاد. وتهدد هذه العرقلة بتأخير حزمة بقيمة 8ر1تريليون يورو، والتي تشمل أيضا مساعدات لمواجهة كورونا تصل إلى 750 مليار يورو. وتشعر حكومتا البلدين أن سيادتهما ستصبح مقيدة بهذه الآلية الجديدة.



وتواجه بولندا والمجر انتقادات واسعة من جانب أطراف في الاتحاد الأوروبي لاتهامهما بالتدخل في استقلال القضاء والحد من حرية الإعلام.



وأضاف مورافيسكي: "تتخذ بولندا باستمرار موقفا مفاده أنه يتعين أن تكون لوائح الاتحاد الأوروبي متوافقة مع معاهدات الاتحاد الأوروبي وقرارات مجلس أوروبا، وتضمن اليقين القانوني"، مشيرا إلى أن الآلية المخطط لها لا تضمن اليقين القانوني، فمعاييرها عامة للغاية وقابلة لتفسيرات واسعة النطاق.



وأوضح مورافيسكي للمستشارة الألمانية أن بولندا تتوقع العمل بصورة أكبر من أجل إيجاد حل في أقرب وقت ممكن.