القبض على سماسرة استخراج الرخص بمرور البساتين

تمكنت إدارة مرور القاهرة بوحدة تراخيص البساتين برئاسة العقيد تامر جلال، رئيس وحدة المرور، وبإشراف اللواء عمرو البيلى، مدير مرور القاهرة، من تطوير أداؤها الأمنى بصوره واضحه خاصه فيما يتعلق بتطوير الوحده وتسهيل الاجراءات الترخيصية للمواطنين فى سهوله ويسر والاهتمام بكبار السن والمعاقين فى لمسات انسانيه.



وألقت القبض على عدد من السماسرة الذين أهموا المواطنين بقدرتهم على سرعة استخراج التراخيص، كما وجه العقيد تامر جلال المواطنين بضرورة التباعد الاجتماعى والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما أمر بانتشار الخدمات لتعقيم الوحدة المرورية بشكل كامل، فيما وجه المواطنون الشكر لرجال المرور ورئيس الوحدة على تعاونه والمجهود المبذول.