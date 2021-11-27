قال مدير مجموعة "أكسفورد" البريطانية للقاحات أندرو بولارد، اليوم السبت، إن اللقاحات الموجودة حاليا قد تكون فعّالة ضد سلالة "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مُرجحا ألا تعود أوضاع الجائحة إلى نقطة الصفر بسبب السلالة الجديدة.

وأضاف بولارد - في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية - "إذا نظرنا إلى أغلب التحورات فإنها مشابهة للنتوءات البروتينية التي شوهدت في السلالات السابقة حتى الآن، وهذا يخبرنا بأنه رغم التحورات الموجودة في السلالات الأخرى، استمرت اللقاحات في منع المرض الشديد مع انتقالنا عبر سلالات ألفا وبيتا وجاما ودلتا".

وتابع أنه "من وجهة نظر تخمينية، على الأقل لدينا بعض التفاؤل بأن اللقاح ينبغي أن يعمل ضد سلالة أوميكرون، لكن علينا الانتظار بضعة أسابيع للتأكد من ذلك"، مشيرا إلى أنه لو دعت الضرورة إلى تطوير لقاح جديد فسيتم إنتاجه سريعا بسبب الدراسات التي تمت بالفعل على الفيروس الأساسي.

وشدد مدير مجموعة أكسفورد التي طورت لقاح "أسترازينيكا" على أنه من غير المرجح تماما أن تعود جائحة كورونا إلى نقطة الصفر مع تلقي أعداد كبيرة من الشعوب اللقاحات، مؤكدا أنه بالنسبة للبيانات القادمة من جنوب إفريقيا فإنه من المبكر للغاية التوصل لأي استنتاجات حاسمة فيما يخص تبعات سلالة أوميكرون.