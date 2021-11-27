وزير الصحة الألماني ينادي بإطلاق «نوبة إيقاظ» لغير متلقي لقاح كورونا

وصف وزير الصحة الألماني لتسيير الأعمال ينس شبان مرة أخرى الوضع الحالي لكورونا في ألمانيا بأنه وضع صعب للغاية.

وقال شبان اليوم السبت في برلين خلال حوار افتراضي مع المواطنين: على المرء أن يتخيل ما يعنيه أن تنقل القوات الجوية المرضى من عيادة إلى أخرى – ومن المأمول أن يصدر للكثير من المواطنين "نوبة إيقاظ" للحصول على التطعيمات.

كان سلاح الجو الألماني شارك أمس الجمعة في نقل مرضى العناية المركزة لكورونا داخل ألمانيا لأول مرة.

وتحدث شبان عن حالة الوباء التي صارت أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

ومع ذلك فهناك بحسب شبان ديناميكية جديدة في إعطاء التطعيمات، مشيرا إلى أنه تم إعطاء 450 ألف لقاح أول جرعة في الأسبوع الماضي رغم أن هذا لا يكفي إلى حد بعيد كما أوضح.

وقال لوثار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض في ألمانيا إنه من أجل كسر الموجة الرابعة فمن الضروري تقليل الاتصال بين الأفراد.

وأضاف أن الفعاليات الكبرى لا يصح أن تقام، ويجب سد فجوة التطعيمات بسرعة.

وأشار فيلر إلى أن نسبة من لم يتم تطعيمهم هي ببساطة ما تزال نسبة عالية للغاية.

وأكد فيلر أيضا على أهمية التطعيم المعزز، مبينا بالقول: "نحن نعرف بالضبط ما يجب القيام به، دعونا نفعل ذلك".