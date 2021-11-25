سفير مصر لدى فرنسا: تأثير حفل افتتاح طريق الكباش كان سريعًا للغاية

قال السفير علاء يوسف سفير مصر لدى باريس، إن تأثير حفل افتتاح طريق الكباش كان سريعًا للغاية من خلال تلقيه الكثير من الاتصالات عبّرت عن رغبة كبيرة للسفر إلى مصر وزيارة الأقصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي الدكتور ضياء رشوان عبر شاشة "etc"، مساء الجمعة، أن عددًا كبيرًا من أصدقائه السفراء سواء فرنسيين أو في منظمة اليونسكو تواصلوا معه وأبدوا إعجابهم بالحفل.

وأشار إلى أنّ الحفل كان مثار حديث الكثير من الدول في اليونسكو ، حيث كان هناك إجماع على روعة الحفل والمكان وما تمثله الحضارة المصرية للبشرية بشكل كامل.

وعبّر عن شعوره بالفخر من جرّاء هذا التفاعل مع الحفل الكبير، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا الحدث وتسخير كل إمكانيات الدولة لإخراجه بهذا الشكل.

ولفت إلى أنه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أجرى زيارة مؤخرًا إلى فرنسا تضمّنت استعراض الاكتشافات الأثرية وجهوده في الحفاظ على التراث المصري.

https://www.youtube.com/watch?v=I1zcjSXXSwg