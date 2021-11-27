قالت الفنانة سهر الصايغ، إنّها كانت تحلم منذ صغرها بتجسيد دور من أعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة، وكانت تتمنى أن تكبر ويراها "أسامة" ويرشحها للمشاركة في أحد أعماله.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنها حقَّقت نصف حلمها وكانت تتمنى رؤية أسامة أنور عكاشة حتى يتحقق النصف الآخر.

وأوضحت أنّها دائما تجسد أدوارًا طيبة وتتمنى تجسيد أدوارًا فنية شريرة، مشيرة إلى أن مسلسل "إلا أنا" عمل ناجح ويعتبر تجربة خاصة بالنسبة لها، وممتعة وقريبة من الناس، وعقبت: "أنا دايما طيبة".

وأكّدت أنّ حب الناس أكبر نعمة أنعم الله بها عليها، كما أن الله أنعم عليها بأنها مصرية، وقالت: "نعمة كبيرة ربنا أنعم عليّ بها أنني مصرية".