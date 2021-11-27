مخرجة فيلم «بلوغ»: نواجه صعوبة في إيجاد ممثلات بالسعودية

قالت المخرجة سارة مسفر، أن أكبر مشكلة تواجه صناع السينما في السعودية هو اختيار الممثلات خاصة بداية من سن ٣٥.

وأكدت المخرجة جواهر العامري الأمر نفسه كما أضافت أنهم عندما يعثروا على اللممثلات، يحتاجون إلى تمرينات كثيرة حتى يقدموا المطلوب.

وشهد عرض الفيلم الروائي السعودي «بلوغ» إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث بدأ عرض الفيلم في الساعة 3:00 عصرا، بقاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويفتتح الفيلم مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة، ولكنه خارج المسابقة، ضمن فعاليات الدورة الـ43، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في عرض عالمي أول.

«بلوغ» من إخراج سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، هند الفهاد، نور الأمير. وتدور أحداث الفيلم خلال خمس قصص قصيرة تستكشف العمق الإنساني، تحت وطأة المعاناة، الأسرار، القلق، والخوف.