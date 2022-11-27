بريطانيا تؤكد تزويد أوكرانيا بصواريخ بريمستون 2 عالية الدقة

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن لندن زودت كييف بصواريخ "بريمستون 2" عالية الدقة ضمن حزمة من المساعدات العسكرية.



وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ذكرت الوزارة "كجزء من حزمة مساعداتها، قدمت المملكة المتحدة صواريخ "بريمستون 2"، وهي صواريخ موجهة بدقة، إلى القوات المسلحة الأوكرانية".



وأضافت: "هذه المساعدة لعبت دورًا حاسمًا في عرقلة التقدم الروسي".



وكانت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أفادت الثلاثاء الماضي نقلاً عن مصادر مطلعة بأن سلاح الجو الملكي البريطانى أرسل إلى أوكرانيا صواريخ "بريمستون 2" عالية الدقة والتي يُمكن توجيهها بالليزر.



وأفادت المصادر بأن هذه الصواريخ التي يتكلف الواحد منها حوالي 175 ألف جنيه استرليني، تستطيع إصابة أهداف من خلال تتبع الليزر الذي تطلقه القوات أو الطائرات أو المركبات، أو تحديد هدفها الخاص من قائمة مبرمجة مسبقًا من خلال استخدام الرادار.