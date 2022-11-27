 الرئيس العراقي يدعو إلى وضع جدول زمني لإقرار القوانين في البرلمان - بوابة الشروق
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الرئيس العراقي يدعو إلى وضع جدول زمني لإقرار القوانين في البرلمان

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 8:40 م | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 8:40 م
دعا الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد إلى وضع جدول زمني لإقرار القوانين في البرلمان.

وأكد الرئيس العراقي -خلال لقائه بوفد من حكومة إقليم كردستان العراق- ضرورة تعزيز الحوار والتلاقي بينهما لبحث المسائل العالقة ووضع جدول زمني لإقرار القوانين في مجلس النواب، وصولا إلى حلول مرضية تستند إلى الدستور والقانون وتضمن حقوق المواطنين.

ومن جهته، ثمن أعضاء وفد الإقليم توجيهات الرئيس العراقي، مؤكدين أهمية تقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتذليل المصاعب والإسراع بإقرار قانون الموازنة والمضي قدما نحو تحقيق تطلعات أبناء الشعب.

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