أمير قطر والرئيس القبرصي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

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عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، صباح اليوم.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، اليوم الاثنين، جرى خلال الجلسة بحث أوجه تطوير التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار والتعليم والسياحة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء، وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحضر الجلسة من الجانب القطري، الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعدد من أ كبار المسؤولين.

وحضرها من الجانب القبرصي ايرين بيكي نائب الوزير لدى رئيس الجمهورية، وماريلنا راونا مدير المكتب الدبلوماسي لدى رئيس الجمهورية، ويوانيس أنطونيو نائب المتحدث الرسمي لحكومة جمهورية قبرص، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

كما عقد أمير قطر والرئيس القبرصي لقاء ثنائيا، ناقشا خلاله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت قد أقيمت لرئيس جمهورية قبرص مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الديوان الأميري.