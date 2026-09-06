الحكومة اليونانية تتعهد بتقديم إعفاءات ضريبية وزيادة الرواتب للمواطنين وسط احتجاجات

تعهدت الحكومة المحافظة في اليونان، بتخفيضات ضريبية شاملة وزيادات في الرواتب قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام المقبل، بينما احتشد الآلاف في الشوارع احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة في ساعة متأخرة من اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس: «لقد تغلبت بلادنا على الركود وباتت مستعدة الآن لجني ثمار جهودها.. ولدى تحقق الاستقرار في البلاد، سيكون هناك تخفيضات ضريبية وزيادات في الرواتب وإصلاحات جريئة».

وتحدث في خطاب سنوي عن اقتصاد البلاد في مدينة سالونيكا شمالي البلاد، إذ شارك ما يربو على 25 ألف شخص في احتجاجات بقيادة النقابات، وفق تقديرات الشرطة.

ونظمت النقابات العمالية وعدة جماعات احتجاجية مسيرات عبر المدينة، حيث قاد المزارعون الجرارات إلى منطقة وسط البلد.

وجرى نشر أكثر من 3000 شرطي لإغلاق الشوارع ومحطات المترو قرب المكان الذي ألقى فيه رئيس الوزراء خطابه.

وحققت اليونان، فائضًا في الميزانية ونموًا اقتصاديًا بنسبة 2.1% العام الماضي، فيما واصلت خفض الدين العام المرتفع، لكن العمال يحظون بأقل قدرة شرائية في الاتحاد الأوروبي.