جامعة سوهاج تشارك في الملتقى الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية

شاركت جامعة سوهاج في الملتقى التنسيقى الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، برعاية المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة عبيره محمود مدير وحدة العنف ضد المرأة بالجامعة، وعدد من نواب رؤساء الجامعات، ومديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وذلك بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، حرص الدولة المصرية، وعلى رأسها القيادة السياسية، على حماية المرأة من كل أشكال العنف، وذلك إعمالاً للدستور المصري الذي نص بمادته الحادية عشر على التزام الدولة المصرية بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، معرباً عن انحيازه للمرأة المصرية والعربية، باعتبارها جزءا مهما في المجتمع تعمل وتكافح وتربي، لافتا إلى ضرورة أن تدافع المرأة عن حقوقها، وأن يتم تغيير جميع المفاهيم ضد المرأة، و فهم الدين بشكل صحيح منذ الطفولة، كما لابد من الإعلاء من قيمة المرأة.

وأضاف الدكتور خالد عمران، أن جامعة سوهاج من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تحرص على توفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة والفتاة في العمل والتعليم، موضحا أن ذلك يتكامل مع جهود الدولة التي تهدف إلى تمكين المرأة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر ٢٠٣٠، متابعا أنه خلال الملتقى تم استعراض الأنشطة التي قامت بها الوحدة خلال الفترة السابقة والأنشطة المدرجة حالياً في خلال فاعليات ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأشارت الدكتورة عبيره محمود إلى أن الملتقى اختتم بعدد من التوصيات، ومنها مناقشة أهمية استمرار عمل الوحدة وهيكلتها في إطار عمل الجامعة، إدراج آلية الإبلاغ من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة فى دليل الطالب، وإقامة مسابقات فنية لدعم قضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها، وتضمين نتائج توصيات المؤتمرات المتعلقة بالمرأة ضمن عمل الوحدة، والإعلام الجيد الفعال عن الممارسات الجيدة والنماذج الناجحة بموقع الجامعة الإلكترونى وصفحات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن التوصيات استعرضت أيضاً التوسع في إنشاء مزيد من الوحدات، وتفعيل أكثر لأدوارها، بالإضافة إلى تظافر الجهود بين المشاريع الوطنية المختلفة، ومنها المشروع الوطني للأسرة المصرية الذي يعمل على مزيد من التمكين للمرأة المصرية.