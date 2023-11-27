 وزيرة الصحة الفلسطينية تطمئن أهالي غزة: الأطفال الخدج في مستشفيات مصر بصحة جيدة - بوابة الشروق
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وزيرة الصحة الفلسطينية تطمئن أهالي غزة: الأطفال الخدج في مستشفيات مصر بصحة جيدة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 3:55 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 3:55 م

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن هناك 26 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة توقف عن العمل؛ بسبب القصف الإسرائيلي ونقص الوقود.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، من أمام مستشفى العريش العام، بحضور وزير الصحة ووزيرة التعاون الدولي القطرية، مساء الاثنين، أن 24 من تلك المستشفيات تقع في شمال القطاع، داعية إلى ترميم تلك المستشفيات في أقرب وقت ممكن.

وأكملت: «نحن بحاجة إلى المستشفيات الميدانية، وأيضا إلى ترميم المستشفيات الرئيسية حتى نعيد أهلنا كل إلى مكان سكنه، فنحن لا نريد ولن نسمح بالتهجير القسري».

وأعلنت عن زيارة 65 مصابًا يتلقون العلاج في مستشفى العريش اليوم؛ بينهم 55 في الأقسام أجريت لهم مجموعة من العمليات، و10 من الأطفال الخدج الذين يتمتعون بصحة جيدة.

وذكرت أن طفلًا واحدًا من الأطفال الخدج موجود على جهاز التنفس الصناعي، قائلة إنها تعتزم زيارة 17 من أطفال الحضانات الموجودين في مستشفيات القاهرة، غدًا الثلاثاء.

وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، زيارة إلى محافظة شمال سيناء، في حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وتفقد وزير الصحة ونظيرته الفلسطينية معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش، كما أجريا زيارة إلى ميناء العريش البحري.


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