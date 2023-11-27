لندن: المتوسط اليومي للضحايا الروس الذي أعلنته أوكرانيا خلال نوفمبر بلغ 931 فردا

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، بأنه طوال شهر نوفمبر الجاري، بلغ المتوسط اليومي لعدد الضحايا الروس، 931 يوميا، بحسب ما أعلنته هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه في السابق، كان الشهر الأكثر دموية بالنسبة لروسيا هو مارس الماضي، بمتوسط 776 خسارة يوميا، في ذروة الهجوم الروسي على باخموت.

ومن المرجح أن تكون الأسابيع الستة الماضية قد شهدت بعضا من أعلى معدلات سقوط الضحايا الروس في الحرب حتى الآن. وترجع الخسائر الفادحة إلى حد كبير إلى هجوم روسيا على بلدة أفدييفكا في دونباس، بحسب ما ورد في التقييم.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.