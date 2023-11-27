رئيس جامعة المنوفية يشيد بالدور الرائد لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أشاد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بالدور الرائد لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية، تحت مظلة واحدة ليكون للشباب صوت مسموع.

يأتي ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد القاصد، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، وذلك قبل عقد الندوة التثقيفية "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي".

من جانبهم، أعرب وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها جامعة المنوفية في النهوض بالخدمات الصحية بالمحافظة ودورها البارز في تنفيذ المبادرات الرئاسية، إلى جانب دورها في خدمة المجتمع ونشر الثقافة والتوعية.

حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي على جامعة المنوفية الأهلية، وجلال عبدالسلام أمين عام الجامعة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة .

وضم الوفد دكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، ومحمود فيصل عضو مجلس الشيوخ، ونادر مصطفى عضو مجلس النواب، ودكتور أحمد سعيد، ومهندس آلاء إلياس، ودكتور محمود ناجي، ودكتور محمد السيد سالم.