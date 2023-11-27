الرئيس الكوري الجنوبي يأمر بوضع الجيش على أهبة الاستعداد في ظل التوترات مع كوريا الشمالية

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الاثنين، أوامره بوضع الجيش على أهبة الاستعداد في ظل تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث الرئاسي لي دو وون القول إن يون أصدر أوامره عقب أن أطلعه وزير الدفاع شين وون سيك ورئيس هيئة الأركان كيم ميونج سو على الوضع الأمني.

ونقل عن الرئيس الكوري الجنوبي القول "خلال مراقبة تحركات كوريا الشمالية، علينا الحفاظ على استعداد عسكري قوي لكي يشعر مواطنونا بالأمان".

ويذكر أن شبه الجزيرة الكورية يشهد تصاعدا في التوترات منذ أن أطلقت كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا عسكريا للتجسس الأسبوع الماضي. وردا على ذلك، علقت كوريا الجنوبية جزءا من معاهدة خفض التوترات العسكرية، التي تم إقرارها عام 2018، كما ألغت كوريا الشمالية المعاهدة بأكملها.