انطلاق اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية

انطلقت فعاليات اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم، اليوم الاثنين، بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، بمقر معهد طور سيناء الإعدادي الثانوي النموذجي، والمستمرة على مدار 4 أيام خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الجاري.



وقال الشيخ عبد المنعم زكريا، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية، إن 303 من حفظة القرآن الكريم تقدموا للمشاركة في المسابقة، وجرى توزيعهم على ثلاث لجان تمهيدًا لاختبارهم على مدار الـ 4 أيام الخاصة بالمسابقة.



وأوضح مدير إدارة شؤون القرآن الكريم في تصريح اليوم، إنه جرى التأكيد على مسئولي اللجان بالتعاون فيما بينهم للخروج بالمسابقة في صورة تليق بالأزهر الشريف وحفظة القرآن الكريم.



ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الجواد، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، أنه جرى تجهيز ثلاث لجان بأجهزة الحاسب الآلي بمشتملاتها من كاميرات وميكروفونات، لتوثيق المسابقة لضمان الحيادية والموضوعية في التقدير.



جدير بالذكر، أن مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم، مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية بكافة المراحل، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.