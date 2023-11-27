أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إدخال 150 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمال القطاع، منذ بداية الهدنة وحتى مساء أمس الأحد.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن الشاحنات تحتوي على طعام وماء وحليب أطفال ومواد إغاثية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، بأن 7 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، في آخر أيام الهدنة، مضيفا أن إسرائيل تنتظر رد الفصائل الفلسطينية بشأن تمديد الهدنة يوما إضافيا، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين.

وأضاف أن إسرائيل تسلمت قائمة أسماء المحتجزين الذين سيفرج عنهم من غزة اليوم، ذاكرا أن هناك محاولات لتنظيف وتعقيم مستشفيات قطاع غزة خلال أيام الهدنة، التي تنتهي اليوم.

وفي سياق متصل، واصل الهلال الأحمر المصري إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية عن طريق معبر رفح البري شمال سيناء، إلى قطاع غزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في أزمته بسبب أحداث الحرب.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر فرع شمال سيناء، إنه تم خلال إدخال 90 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني.