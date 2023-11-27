 الأسير المحرر الفتى أسامة مرمش: كنا نصحو على بركة دماء.. و4 استشهدوا من التعذيب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأسير المحرر الفتى أسامة مرمش: كنا نصحو على بركة دماء.. و4 استشهدوا من التعذيب

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 8:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 8:05 ص

كشف الأسير المحرر الفتى، أسامة مرمش، عن استشهاد 4 أسرى داخل سجن مجدو بمدينة حيفا المحتلة جراء عمليات التعذيب الجسدي والترهيب النفسي بسجون الاحتلال.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية بثت عبر شبكة الجزيرة الإخبارية مساء الأحد، إلى تعرض الأسرى داخل السجن إلى الحرمان من الغذاء وتقليل كميات والطعام، قائلا: «الطعام كان قليلا، كل الأيام لا يكفينا، رغيفان خبز يوزعوا على كل 8 أسرى بالغرفة».

ولفت إلى مصادرة الاحتلال كافة الأغراض والمتعلقات الشخصية للأسرى من غرفة السجن منذ بدء العدوان على غزة، فضلا عن الاعتداء والضرب الوحشي الذين يتعرضون إليه، قائلا: «طلبوا مني أغير ملابسي التي كنت أرتديها في الصباح بعدما أخبرونا بالصفقة، ملابسي البيضاء كانت كلها حمراء من الدماء التي كانت تنزف منا».

وتابع: «كل ما نكون بالغرفة يعتدون علينا حتى يكسرونا، ونصحو نجد أنفسنا في وسط بركة من الدماء، وظهري مغطى حرف xمن الضرب بالعصا»، لافتا إلى بلوغه 16 عاما.

وتوجه بالدعاء والرحمة إلى شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، داعيا الله أن يكتب النصر للمقاومة وكتائب القسام والوحدة الوطنية.


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