نتنياهو يعلن الطعن على مذكرتي اعتقاله ووزير دفاعه السابق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم أبلغوا المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن على مذكرتي الاعتقال بحقه هو ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.

ونقلت وكالة رويترز عن نتنياهو، القول اليوم الأربعاء، إن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام أطلعه على الإجراءات التي يعمل عليها في الكونجرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول المتعاونة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر الجاري، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.

وفي هذا السياق، قالت فرنسا، إنها تعتقد أن نتنياهو يتمتع بالحصانة من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وعزت ذلك إلى أن إسرائيل لم توقع على نظام روما المؤسس للمحكمة، بحسب وكالة رويترز.

ونددت جماعات حقوق الإنسان بالموقف الفرنسي والذي جاء بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا. كما شككت دول أخرى منها إيطاليا في قانونية مذكرات الاعتقال.