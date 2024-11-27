محافظ كفرالشيخ يشهد فعاليات مؤتمر الجامعة والصناعة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة

شهد اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر "الجامعة والصناعة" الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفرالشيخ، في إطار تعزيز الشراكة بين الجامعة والصناعة، بما يسهم في تطوير الاقتصاد وتوفير بيئة تعليمية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، تحت رعاية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، وضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفي ضوء «الذكرى الـ68 للعيد القومي لمحافظة كفرالشيخ الذي يوافق انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر 1956، ملحمة قواتنا البحرية الباسلة»، وذلك بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ورؤساء جامعات إقليم الدلتا، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم كلمة الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلمة الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكلمة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، وكلمة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، ثم محاضرة للدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن إنجازات جامعة كفرالشيخ في ظل الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي ورؤية مصر 2030، ثم محاضرة للدكتور مؤمن العشماوي، مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، عن التطوير المؤسسي الرقمي للدولة المصرية، ومحاضرة للمهندس محمد نعمان، عن التكنولوجيا ودورها في تطوير الصناعة، ومحاضرة للدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن تحالف جامعات إقليم الدلتا.

وفي كلمته رحب محافظ كفرالشيخ، برؤساء جامعات إقليم الدلتا، وحضور المؤتمر، معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر الهام الذي يعكس التزام جامعة كفرالشيخ بدورها المحوري في ربط البحث العلمي بتحديات سوق العمل وتوفير الحلول المبتكرة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.



وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مؤتمر "الجامعة والصناعة" يجسد رؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لخلق شراكات حقيقية بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات الصناعة، بما يضمن الاستفادة من الإمكانيات البحثية والعلمية للجامعات في تحقيق التطور والنمو الاقتصادي، وفي ضوء المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"



قال محافظ كفرالشيخ، أننا نعيش اليوم في عصر تتسارع فيه التغيرات والتحديات، ومن هنا، تتجلى أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الشراكة بين الجامعة والمجتمع الصناعي ليس فقط لتأهيل الخريجين ودعم الابتكار، ولكن أيضًا للمساهمة في حل المشكلات المجتمعية والاقتصادية من خلال البحوث التطبيقية وتبادل الخبرات.



ولفت محافظ كفرالشيخ، إلى مشاركته أول أمس في افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجاء هذا الحدث كمنصة استراتيجية لمناقشة التحديات الصناعية، وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى إتاحة هذا المؤتمر الهام الفرص لتطبيق تلك المفاهيم ذاتها على أرض الواقع، من خلال التعاون بين محافظة كفرالشيخ والجامعة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة قطاع الصناعة.



وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالدور الرائد الذي تلعبه جامعة كفر الشيخ، وما حققته من إنجازات متميزة في مجالات البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع، مقدمًا التهنئة لرئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وأبناءنا الطلاب على حصدها المركز الثامن محليًا، بين 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، في الإصدار الأول للتخصصات البينية لتصنيف التايمز لعام 2025م



وقدم محافظ كفرالشيخ، الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المشرف والهام، قائلًا كلي ثقة ويقين بأن هذا المؤتمر سيخرج بتوصيات قابلة للتطبيق تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزز مكانة محافظتنا كفرالشيخ الطيب أهلها كمركز ريادي في التنمية والتطوير في كافة المجالات.