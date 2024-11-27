ليفاندوفسكي يتوهج بمئوية استثنائية في فوز برشلونة على بريست بدوري الأبطال

ميقاتي يشكر بايدن على الدعم الأمريكي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان

اتفاق وقف إطلاق النار.. أمريكا تسهل مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى حدود برية معترف بها

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. نشر قوات الأمن والجيش اللبناني على الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية