قضت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة غابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم الثاني في القضية بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمة 200 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار، كما عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازته سلاح ناري وذخيرة.

وأسندت التحقيقات للمتهم "محمد.و"، ميكانيكي، في القضية رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج، أنه أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة "الهيروين ومخدر Indazole carboxamides" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر "الحشيش، وبنزودیازبین، وبربجابالين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً، وأحرز ذخائر "طلقة" مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

-اتهامات المطرب مجدي شطة

وأسندت لمطرب المهرجانات "مجدي مختار" الشهير بمجدي شطة، أنه أحرز بقصد التعاطي مواد مخدرة "Indazole carboxamides، والامفيتامين، وفينيئيل امين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكان رجال مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قد ألقى القبض على مطرب المهرجانات "مجدي شطة"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس"، وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أجلت القضية في وقت سابق.