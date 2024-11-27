رئيس جامعة بنها يستقبل نائب رئيس جامعة إيجان اليونانية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتور ستراتوس جورجولاس نائب رئيس جامعة إيجان اليونانية لشئون العلاقات الدولية؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالفتاح منجد المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي انطلاقا من حرص جامعة بنها على الانفتاح على العالم من خلال تدعيم أواصر التعاون وتكوين شراكات بين الجامعة ومختلف الجامعات العالمية الكبرى، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والبحثي في مجالات ذات أولوية.

من ناحية أخرى وعلى هامش الزيارة عقدت الدكتورة جيهان عبدالهادي اجتماعا مع نائب رئيس جامعة إيجان اليونانية؛ وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الجامعتين، والتي تشمل تبادل الطلاب، وتنفيذ مشاريع مشتركة، وبرامج الدرجات العلمية المزدوجة.

وأشارت نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه تم مناقشة تعزيز الشراكات الأكاديمية في مجالات متنوعة مثل البيئة، أنظمة الاتصالات، إدارة الأعمال، المعلوماتية الثقافية، تصميم المنتجات، علوم الغذاء والتغذية، تصميم التعليم، الجغرافيا، النقل، العلوم الاجتماعية، الرياضيات، والدراسات المتوسطية ، مؤكدة أهمية توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي.

جدير بالذكر أن جامعة إيجان اليونانية تُعد واحدة من أبرز الجامعات اليونانية، حيث تحتل المرتبة 126 ضمن تصنيف الجامعات الأوروبية بجنوب أوروبا لعام 2025.