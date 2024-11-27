ريد ستار يكتسح شتوتجارت بخماسية

وضع ريد ستار الصربي حدا لمسلسل هزائمه التي استمرت في مبارياته الأربع الأولى بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريد ستار انتصارا كاسحا 5-1 على ضيفه شتوتجارت الألماني، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة للمسابقة القارية.

وبادر البوسني إرميدين ديميروفيتش بالتسجيل مبكرا لمصلحة شتوتجارت في الدقيقة الخامسة، لكن سرعان ما تعادل سيلاس لريد ستار في الدقيقة 12.

وأضاف رادي كرونيتش وميركو إيفانيتش الهدفين الثاني والثالث لريد ستار في الدقيقتين 31 و65 على الترتيب، فيما تكفل نيمانيا رادونيتش بإحراز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 69 و88 على التوالي.

بتلك النتيجة، حصل ريد ستار على أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، التي توج بلقبها عام 1991، محتلا المركز ال31 مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات تلك الجولة.

في المقابل، توقف رصيد شتوتجارت، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة مقابل فوز وحيد وتعادل واحد، عند 4 نقاط في المركز ال27 مؤقتا.