ميقاتي: متمسكون بسيادة لبنان على كل أراضيه برا وبحرا وجوا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء، التمسك بسيادة لبنان على كل أراضيه براً وبحراً وجوا ، مشددا على "المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب ما يسقط الحجج التي يرتكز عليها العدو".

وقال ميقاتي ، في كلمة بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم: "نبدأ اليوم مسيرة إعادة ما تهدم ونعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب"، مضيفا "أكدنا على التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده".

وتابع ميقاتي "إننا نعيش لحظات استثنائية والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات"، مضيفا :"نستعيد ثقة العالم بنا ونعيد ثقة اللبنانيين بالدولة، ونؤكد على المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب".

وطالب ميقاتي "بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي احتلها"، مضيفا :"نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل للبنان شرط أن نضع خلافاتنا جانبا".

وأوضح أن "الجميع كان يراهن على فتنة ولكننا رأينا رغم صعوبة الأوضاع الإجتماعية احتضان المواطنين لبعضهم البعض"، متمنيا أن "يحمل هذا اليوم الأمن والاستقرار للبنان رغم الوجع"