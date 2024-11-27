رئيس البرلمان العربي يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رحب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، معتبرًا أنها خطوة على الطريق الصحيح للتهدئة ووقف نزيف الدم في لبنان، ومشددًا على دعم البرلمان العربي التام للبنان وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية في شئونه الداخلية تحت أي مسمى.

وأعرب اليماحي عن أمله في أن يساهم هذا القرار في وقف التصعيد بالمنطقة، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لوقف العدوان الغاشم وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال في غزة والمستمرة لأكثر من عام، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء.