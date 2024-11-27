القسام تبث فيديو لاستهداف دبابتي ميركافا في بيت لاهيا

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بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مشاهد من استهداف مقاتليها آليات إسرائيلية، وإسقاط مسيّرة استخباراتية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" المضادة للدروع، وإصابتهما بصورة مباشرة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وعرضت القسام مشاهد من استيلاء مقاتليها على طائرة مسيّرة من نوع "إيفو ماكس"، وذلك خلال ما وصفته بـ"مهمة استخباراتية لها في بيت لاهيا".

وتصف وسائل الإعلام الإسرائيلية القتال في مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع بأنه "ضار وصعب"، في حين قدرت القناة الـ13 أن العملية البرية في شمال غزة ستستمر عدة أسابيع أخرى.

والخميس الماضي، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية أعلنت حتى الآن مقتل 29 جنديا في معارك شمال غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في السادس من أكتوبر الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمال القطاع، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

وكذلك دأبت القسام على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.