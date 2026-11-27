ترتبط رنة الهاون (دق الهون) فى طقوس سبوع الطفل فى الموروث الشعبى المصرى القديم باعتقاد أن حاسة السمع لدى المولود تبدأ بالعمل الفعلى فى اليوم السابع، فيُدق الهون النحاسى لإصدار رنين قوى يعمل كأداة تنبيه للطفل لكى يستمع إلى الوصايا والنصائح، ويقال إن هذا الطقس تعود جذوره إلى العصر المصرى القديم، حيث كان الهدف التقليدى منه جعل الرضيع يعتاد على الأصوات القوية، ولا يصيبه الخوف منها فى المستقبل، وإن كان هذا من الممكن فى الزمن الماضى، فلعله أقل كثيرًا مصداقية حاليًا، بسبب التلوث السمعى الملازم للتلوث البيئى، وإن كانت رنة الهون وتقاليد السبوع لا تزال حاضرة فى مصر، إلا أنها تختلف فى مدى انتشارها وطريقة الاحتفال بها حسب المنطقة والمستوى الاجتماعى.

ففى المناطق الشعبية والأرياف، لا تزال العادة متماسكة بقوة، ويُعد دق الهون النحاسى وترديد الكلمات والوصايا التقليدية المصاحبة لدق الهون، والتى تعتبر جزءًا أساسيًا من الطقس، وتعتبره العائلات رمزًا للفرحة والبركة:

«اسمع كلام أمك، وما تسمعش كلام أبوك» (أو العكس).

أما فى المدن الكبرى والطبقات المتوسطة والعليا، فقد تراجعت العادة التقليدية بصورتها القديمة، وحلت محلها احتفالات أكثر عصرية، مثل حفلات الاستقبال فى الفنادق والقاعات Baby Shower، ومع ذلك، تستعين بعض الأسر بـ«منظمى حفلات» يقدمون فقرة السبوع بالهون والشموع كنوع من الفلكلور وإحياء التراث، وبالطبع هذا الإحياء يكلف مبلغًا لا يُستهان به، وقد استُبدلت «العلب الكرتونية» البسيطة التى تحتوى على الفشار والحمص والحلوى، بتوزيع أنواع الشوكولاتة المغلفة بشكل عصرى.

وإذا كان أحد أهداف رن الهون بجوار أذن المولود فى يومه السابع كى يعتاد على الأصوات القوية، ولا تؤذيه، فهل هذا يحميه الآن من ضوضاء القاهرة بل والكثير من المدن الأخرى المزدحمة حول العالم؟

يُعتبر مستوى الضوضاء فى مدينة القاهرة مرتفعًا جدًا ويتجاوز الحدود المسموحة فى معظم المناطق الحيوية، حيث تتراوح التقديرات العامة بين 75 و90 ديسيبل نهارًا، و62 إلى 78 ديسيبل ليلًا، بينما تصل الذروة فى الميادين والطرق المزدحمة إلى نحو 95 ديسيبل، بينما تتراوح الحدود المسموحة وفق قانون البيئة المصرى بين 40 و70 ديسيبل بحسب طبيعة المنطقة والوقت.

وعموما، تُسجّل الميادين والمحاور المرورية الكثيفة، مثل ميدان رمسيس وميدان التحرير وأجزاء من الطريق الدائرى، مستويات تتجاوز الحدود المسموحة بشكل ملحوظ. وتُشكّل حركة المركبات واستخدام آلات التنبيه نحو 60% من إجمالى الضوضاء فى المدينة.

وإن كان قمة المناخ كوب 31 انتهت أعماله فى 21 نوفمبر، إلا أن التوترات المألوفة التى ألقت بظلالها على قمم المناخ التابعة للأمم المتحدة لسنوات ما زالت تتصدر العناوين مجددًا، فقد سعت الدول المنتجة للنفط والغاز مثل الولايات المتحدة ، وروسيا، والسعودية، إلى إضعاف الدعوات إلى تسريع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفورى، والذى يعتبر من أهم أسباب التلوث البيئى، والذى نرى نتائجه الآن فى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وأيضًا السيول والعواصف والفيضانات، وارتفاع منسوب مياه البحار، والقضاء على أنواع متعددة من الحيوانات والطيور. وفى المقابل، طالب تحالف يضم أكثر من 130 دولة بأن تخفض الدول الغنية انبعاثاتها بوتيرة أسرع، وأن تلتزم بتقديم تمويل مناخى أكبر فى صورة منح لا قروض، حتى لا تُثقل الدول النامية بأعباء الديون.

وبالرغم من المواضيع المتعددة التى تناولتها اتفاقيات الدول المساهمة فى المؤتمر فإننا لا نجد تعرضًا لموضوع آخر للتلوث البيئى، وهو التلوث السمعى.

يُعرّض التلوث السمعى (الضوضاء العالية أو المستمرة) صحة الإنسان لعدة أخطار جسدية ونفسية، خاصة عند التعرض لأصوات تتجاوز 85 ديسيبل لفترات طويلة.

ومن أبرز المخاطر الصحية للتلوث السمعى، ضعف السمع المؤقت أو الدائم نتيجة تلف خلايا الأذن الداخلية، بالإضافة إلى طنين الأذن، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة سرعة نبضات القلب أو عدم انتظامها، وصعوبة النوم، وتقطّعه، والشعور بالإرهاق صباحًا، بالرغم لو بدا للشخص أنه اعتاد الضوضاء، وزيادة التوتر والقلق والعصبية، وضعف التركيز، وزيادة احتمالية الحوادث، وقد يرتبط التعرض المستمر للضوضاء بضعف إدراكى وصعوبات فى التعلم والانتباه لدى الأطفال.

والآن تعود إلى ذاكرتى جملة «زيطة وزمبليطة فى الصالون»، وهى إفيه سينمائى مصرى شهير ارتبط بالكومبارس الراحل جمعة إدريس فى فيلم لحن الخلود، لوصف الضجة أو الجدل أو الارتباك الكبير فى مكان أو نقاش حاد، والفيلم معروف بالطبع بأغنية فريد الأطرش الخالدة «جميل جمال مالوش مثال» من كلمات مأمون الشناوى، وألحان فريد الأطرش. الفيلم من إخراج هنرى بركات 1952 وبطولة فريد الأطرش وفاتن حمامة وماجدة ومديحة يسرى، ومن الملفت للنظر أن تعليق السفراجى فى الفيلم على «الزيطة والزمبليطة التى فى الصالون» تعنى الضوضاء، فلعل ما يحدث الآن فى المنازل والشوارع ما يفوق الضوضاء بمئات المرات، وعمومًا هذه الأفلام تعيد إلينا تاريخًا يبدو قريبًا من تاريخ ما قبل التاريخ.

فحسب تعداد سكان المحروسة، بلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 109.6 مليون نسمة فى أكتوبر 2026 وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أما تقديرات الأمم المتحدة ومنصات دولية، مثل ورلدميتر Worldmeter فتقدره بنحو 120.85 مليون نسمة فى نوفمبر 2026، أما فى عام 1952 فكان عدد سكان مصر حوالى 20 مليون نسمة.

ويقول المثل الشعبى المصرى: «العدد فى اللمون»، (وليس فى البشر)، حيث كان يباع الليمون لكثرته بأسعار زهيدة، وبالطبع هذا لا ينطبق على سعره الآن.