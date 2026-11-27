يشهد جاليري ضي الزمالك برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء الأحد 29 نوفمبر الجاري، افتتاح معرض "ذكريات" للفنان التشكيلي فتحي علي، وتستمر فعالياته حتى منتصف ديسمبر المقبل.

فتحي علي، فنان تشكيلي مصري نشأ في قلب حي الجمالية العريق بالقاهرة، وتُعد أعماله انعكاسا صادقا لروح الأحياء الشعبية وذاكرتها الإنسانية.

لم يتلق فتحي علي دراسة فنية أكاديمية، بل اعتمد على موهبته الفطرية وتأثره ببيئة القاهرة التاريخية (الأزهر، الحسين، الجمالية، والخيامية)، وهو عضو في نقابة الفنانين التشكيليين، والجمعية الأهلية للفنون الجميلة، وجمعية فناني الغوري، وجمعية أصالة للفنون الحرفية.

ويعتمد فتحي في لوحاته على الذاكرة والوجدان أكثر من النقل المباشر، حيث يستحضر الوجوه الشعبية التي تركت أثرا في حياته لتستقر بتلقائية على سطح اللوحة بأسلوب يجمع بين التعبيرية الحديثة والأصالة باستخدام الألوان الزيتية والمائية.

وشارك في العديد من المحافل الرسمية منذ مطلع الألفية، منها دورات المعرض العام، وصالون الأعمال الفنية الصغيرة (2004)، ومعرض "رمضانيات" بأتيليه القاهرة (2005)، ومعرض "ليالي المحروسة" بمحكي القلعة. ومن معارضه الخاصة البارزة معرض "إيقاعات يومية"، ومعرضه حول الوجوه بجاليري آرت كورنر (مايو 2025)، ومعرض "كنا" (أبريل 2026) الذي وثق فيه ملامح المصريين الذين أصبحوا جزءا من التراث.

وعن الفنان فتحي علي قال الناقد والفنان الراحل عز الدين نجيب: "عندما تجتمع للفنان الموهبة الفطرية والنشأة في بيئة شعبية، والحساسية المرهفة لاستقبال وحفظ خصائص الواقع وروحه قبل مظهره، فلا بُد أن نجني عمق الانتماء وصدق التعبير. الفنان يعيش للفن وبالفن كعمود ارتكاز لحياته؛ هذا هو الفنان فتحي علي ربيب حي الجمالية، على امتداد عمره ظل يحمل بداخله تقاليدها وملامحها وشخصياتها وفنونها وعبق تراثها ونبض الحياة اليومية فيها، لذلك يعبر عن ذلك كله بتلقائية تسبقها خبرة إنسانية عميقة، هكذا يسقط خطوطه وألوانه على القماش أو الورق دفقة واحدة كمن يقول: وجدتها، فهو يرسم بمخزون ذاكرته قبل ما يلمحه ببصره، ومثله مثل كل الفنانين الانطباعيين يرسم (من اليد إلى الفم)، لم يدرس الفن دراسة نظامية بأية كلية فنية، إنما كان معلمه الأول هو عينه اللاقطة ووجدانه العامر بالرضا بمقدراته والتصالح مع الحياة والحب لها ولكل المخلوقات، من إنسان وحيوان وطير وجماد، ومثل كل الفنانين الانطباعيين أيضا يرسم بأشعة الضوء، خاصة أشعة الشمس".