يشهد جاليري ضي الزمالك برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء بعد غدٍ الأحد، افتتاح معرض "ترقب" للفنان التشكيلي حسين عبدالباسط، وتستمر فعالياته حتى منتصف ديسمبر المقبل.

يحضر معرض "ترقب" للفنان حسين عبدالباسط، وهو أستاذ متفرغ بقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية تخصص نحت جامعة العاصمة، شغل منصب رئيس قسم التربية الفنية جامعة السلطان قابوس سلطنة عُمان، ليمثل أهم معارضه الفنية بالقاهرة.

وأقام حسين عبدالباسط 12 معرضا خاصا داخل مصر وخارجها، وله مقتنيات خاصة في وزارة الثقافة، مكتبة الإسكندرية، فرنسا، تونس، سلطنة عُمان.

ارتبط أسلوب التشكيل لدى الفنان حسين عبدالباسط بالتشكيل المباشر بخامات عديدة، منها خامة النحاس والتي كانت من الخامات الأساسية، حيث تنوع أسلوب التشكيل بين السبك والتشكيل بالشريحة والطرق والربط والبرشمة في أفكار ارتبطت بالمفصليات والإيحاء بالحركة في المراحل الأولى، وهي مرتبطة بأفكار افتراضية مستقبلية عن الخيال العلمي والفانتازيا بشكل عام.

كما تعامل مع خامة الجرانيت والبازلت والأخشاب، ومعدن الحديد، وصب البوليستر، تشغل الفانتازيا والميتامورفوزس مساحة كبيرة من أفكاره، سمحت بأن يتمتع بخصوصية فكرية وأسلوب تشكيلي تميز بالاهتمام بالتفاصيل والتركيبات المختلفة والتي ترتبط بالنحت الفراغي، وله تجربة مكملة في التصوير.

وعن معرضه يقول حسين عبدالباسط: "ترقب الصمت ممتد غير محدود، حالة من الترقب وسط السكون، مساحات من الانتظار، تثير الخيال رؤى تترنح بين الضبابية والتوتر، تخلق علاقات فنية وتعبيرية مصدرها الإحساس، تكوينات يخطها القلم أو الأزميل، مساحات مفتوحة تتشكل وكتل تتهيأ، خليط بين الحواس والخامات ليكون جنينا فنيا يكبر مع الاستمرار، يسانده الإلهام والخيال، ليكون للخط نغم في حصار الكتلة، ويكون موسيقى للظل والنور، وتبقى للخامة طاقة لتضيف أبعادا جديدة للعمل وتتألق مع الأنامل المشبعة بعمق التجربة والإحساس".