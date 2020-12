هز انفجار كبير وسط مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، يوم الجمعة صبيحة عيد الميلاد؛ ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بعشرات المباني، فيما تعتقد الشرطة أنه عمل متعمد.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الضباط في قسم شرطة مترو ناشفيل كانوا يستجيبون لنداء إطلاق النار في حوالي الساعة 5:30 صباحًا يوم الجمعة، عندما صادفوا عربة سكن متنقلة تقف أمام مبنى إرسال في المدينة.

وقال قائد شرطة مترو ناشفيل، جون دريك، خلال مؤتمر صحفي، إن العربة كانت تبث رسالة تحذيرية مسجلة تشير إلى أن قنبلة ستنفجر في غضون 15 دقيقة.

وأضافت الشرطة أن الضباط لم يروا أي دليل فوري على إطلاق الرصاص، لكنهم طلبوا مجيء وحدة الأجهزة الخطرة وبدأوا في إجلاء سكان الحي، فيما قالت المتحدث باسم الشرطة دون آرون، إن فرقة المتفجرات كانت تستجيب للنداء عندما انفجرت العربة في الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت المدينة: "نعتقد أن هذا كان عملاً متعمدًا. لقد لحق ضرر كبير بالبنية التحتية هناك".

وسبب الانفجار نقل 3 أشخاص من مكان الحادث إلى المستشفيات، لكن لم يكن أي منهم في حالة حرجة، فيما تضررت المباني بشكل كبير، وتوقف مطار المدينة بشكل مؤقت لحين معرفة تفاصيل أكثر عن الحادث.

وأشار مصدر في إنفاذ القانون إلى أن السلطات الفيدرالية ليست على علم بأي حديث لافت على مستوى البلاد من قبل جماعات متطرفة معروفة من شأنه أن يشير إلى أي مخططات لشن هجمات في فترة الأعياد.

لكن لماذا أدى الانفجار إلى شلل تام وتوقف الحياة في المدينة؟

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj