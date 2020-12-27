هز انفجار كبير وسط مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، يوم الجمعة صبيحة عيد الميلاد؛ ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بعشرات المباني، فيما تعتقد الشرطة أنه عمل متعمد.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الضباط في قسم شرطة مترو ناشفيل كانوا يستجيبون لنداء إطلاق النار في حوالي الساعة 5:30 صباحًا يوم الجمعة، عندما صادفوا عربة سكن متنقلة تقف أمام مبنى إرسال في المدينة.

وقال قائد شرطة مترو ناشفيل، جون دريك، خلال مؤتمر صحفي، إن العربة كانت تبث رسالة تحذيرية مسجلة تشير إلى أن قنبلة ستنفجر في غضون 15 دقيقة.

وأضافت الشرطة أن الضباط لم يروا أي دليل فوري على إطلاق الرصاص، لكنهم طلبوا مجيء وحدة الأجهزة الخطرة وبدأوا في إجلاء سكان الحي، فيما قالت المتحدث باسم الشرطة دون آرون، إن فرقة المتفجرات كانت تستجيب للنداء عندما انفجرت العربة في الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت المدينة: "نعتقد أن هذا كان عملاً متعمدًا. لقد لحق ضرر كبير بالبنية التحتية هناك".

وسبب الانفجار نقل 3 أشخاص من مكان الحادث إلى المستشفيات، لكن لم يكن أي منهم في حالة حرجة، فيما تضررت المباني بشكل كبير، وتوقف مطار المدينة بشكل مؤقت لحين معرفة تفاصيل أكثر عن الحادث.

وأشار مصدر في إنفاذ القانون إلى أن السلطات الفيدرالية ليست على علم بأي حديث لافت على مستوى البلاد من قبل جماعات متطرفة معروفة من شأنه أن يشير إلى أي مخططات لشن هجمات في فترة الأعياد.

لكن لماذا أدى الانفجار إلى شلل تام وتوقف الحياة في المدينة؟

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

- تعتبر مدينة ناشفيل الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تقع على نهر كمبرلاند، وتعتبر المدينة رقم 23 من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة.

- سميت المدينة على اسم "فرانسيس ناش"، جنرال في الجيش القاري خلال الحرب الثورية الأمريكية، وتأسست المدينة عام 1779.

- نمت المدينة بسرعة لموقعها الاستراتيجي كميناء على نهر كمبرلاند، وفي القرن التاسع عشر، أصبحت مركزًا للسكك الحديدية.

- انفصلت ناشفيل عن ولاية تينيسي خلال الحرب الأهلية الأمريكية، ثم استعادت موقعها وطورت قاعدتها الصناعية بعد ذلك.

- تعتبر ناشفيل مركزًا رئيسيًا لصناعة الموسيقى، وخاصة موسيقى الريف، وتُعرف باسم "مدينة الموسيقى".

- هي موطن للعديد من المؤسسات التعليمية مثل الكليات والجامعات، بما في ذلك جامعة ولاية تينيسي، جامعة فاندربيلت، جامعة بلمونت، جامعة فيسك، وجامعة يبسكومب.

- تعتبر المدينة مركزا رئيسيا للرعاية الصحية، حيث يوجد بها أكبر الشركات التأمينية الأمريكية، فهي تضم أكثر من 300 شركة رعاية صحية، بما في ذلك شركة "هوسبيتال كوربوريشن أوف أميركا"، أكبر مشغل خاص للمستشفيات في العالم منذ عام 2012.

- تضم مطار ناشفيل الدولي، وهو مطار جمهوري وعسكري في القسم الجنوبي الشرقي من المدينة، يضم 4 ممرات على مساحة 3900 فدان.

- يخدم المطار 16 شركة طيران ولديه 585 رحلة يومية قادمة ومغادرة بدون توقف إلى أكثر من 72 مدينة في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتمثل قاعدته وطنا لجناح الجسر الجوي 118، ومقر الحرس الوطني الجوي في ولاية تينيسي.

- وصفت ناشفيل بأنها "مدينة جنوبية مزدهرة"، لامتلاكها ثالث أسرع اقتصاد نموا في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2017.

- تعتبر المنطقة المركزية الأولى لوظائف الخدمات المهنية والتجارية في أمريكا، فضلًا عن كونها تتمتع بأهم سوق للإسكان في الولايات.