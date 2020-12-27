وفد مغربي رسمي يصل إسرائيل غدا الاثنين

أفاد موقع "أي 24" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن وفدا مغربيا رسميا سيصل إسرائيل، غدا الاثنين للعمل على تعزيز العلاقات الديبلوماسية التي أعلن عنها مؤخرا بين البلدين.

ونقل الموقع عن مصدر ديبلوماسي مغربي، القول إن الوفد الذي سيصل إلى إسرائيل ، بعد اعلان اتفاق بدء العلاقات بين البلدين الذي تم توقيعه الاسبوع الماضي بوساطة أمريكية، سوف يعمل على عدد من القضايا من بينها انطلاق رحلات سياحية مباشرة بين البلدين، وانشاء مكاتب اتصال في كلا البلدين خلال الفترة القريبة.

ووصل وفد أمريكي إسرائيلي مشترك الرباط الثلاثاء الماضي للتوقيع على اتفاقية تطبيع بين البلدية في اطار مراسم رسمية في العاصمة الرباط، وترأس الوفد الاسرائيلي رئيس مجلس الامن القومي مائير بن شابات، والوفد الامريكي مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير.

وتعتبر المغرب الدولة العربية الرابعة التي تعلن عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل خلال الاشهر الأخيرة، بعد الإمارات والبحرين والسودان.