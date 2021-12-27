تقول العديد من الشركات حول العالم إن سر نجاحها هو سياسة تسمى بسياسة الباب المفتوح، والتي تعني أن كبار قادة الشركة متاحون طوال الوقت للرد على أسئلة ومخاوف الموظفين.



ولكن على أرض الواقع، لا يتحدث المدراء مع الموظفين إلا من خلال الاجتماعات الرسمية القصيرة التي تعقد كل شهر أو كل عدة أشهر.



وفي الوقت نفسه، إن خلق بيئة من التواصل والثقة بين المدراء والموظفين ليس بالأمر الهين، خاصة في الوقت الذي تدعو فيه العديد من الشركات إلى فصل الرؤساء عن المرؤوسين لحماية المعلومات، ولكن أثبتت بعض الشركات العالمية عكس ذلك.



وفيما يلي نعرض قصص نجاح مدراء عدد من الشركات الكبرى وهم يروون السر وراء نجاحهم كمدراء استطاعوا إلهام موظفيهم ليعملوا بشكل أفضل، وذلك بحسب ما ذكر في موقع أطلس.



الفريق هو المفتاح



تقول أورشانا راو رئيس قسم المعلومات بإحدى الشركات الكبرى، إن فريق العمل هو مفتاح أي نجاح، مؤكدة على أن هذه المقولة ليست تواضع من المدير، ولكنها فقط الحقيقة، فالمدير كان يتم تقييمه في الماضي على مهاراته الفردية، بينما أصبح يتم تقييمه حاليا بما يقدمه فريقه من عمل جيد.



تقول أورشانا لموقع أطلس، "يعتمد نجاحي بنسبة 100% على نجاح فريقي، ولهذا بدلا من الاستماع إلى آرائي طوال الوقت، أستمع إلى 5 أشخاص آخرين وأشجعهم على تقديم الأفضل، لأنني بدونهم لن أنجح في تأدية مهمتي".



التواضع شيم المدراء الناجحين



تقول هيلين راسل كبير مسئولي شؤون الموظفين بإحدى الشركات، أنها التقت مئات الأشخاص خلال عملها وهي تختبرهم لمناصب كبرى في الإدارة، مشيرة إلى أن الطريقة التي يتحدث بها المتقدم للوظيفة تختلف من شخص لآخر بحسب علمه وكفائته.



وكان المدهش بالنسبة لها هو أن الشخص الكفؤ بالفعل هو الشخص الأكثر تواضعا ذو اللغة البسيطة، الذي كان يتحدث خلال المقابلة عن نجاح فريقه وليس عن نجاحه الشخصي.



كل شيء يتمحور حول التمكين



بينما، أكد روبرت تشاتواني كبير مسئولي التسويق بإحدى الشركات العالمية، أن مهمة المدير الناجح هو تمكين فريقه بكل الوسائل حتى يستطيع أن يصل إلى إمكانياته الكاملة.



يوضح روبرت أنه يتناول الغداء مع الموظفين، ويقف معهم في طرقات المبنى ليتحدث معهم في شؤون يومهم ويعلم ما يفكرون به، حتى يستطيع مساعدتهم طوال الوقت على الإنجاز بأكثر طريقة ممكنة.



وأضاف أنه يرسل للفريق شهريا ملاحظاته على الآداء بشكل عام، كما يثني على جميع الإنجازات التي حققها فريقه مع ترشيح العديد من الأفكار للعمل عليها خلال الشهر المقبل.