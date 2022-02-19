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الكومي يعلنها: ميدو مديرا فنيا للإسماعيلي

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 12:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 12:47 ص

أعلن يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، تعيين أحمد حسام ميدو مديرًا فنيا للفريق في المباريات المتبقية من الموسم الجاري 2022 - 2023.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: «عقدنا جلسة مع ميدو في الساعات الماضية، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل ووضع البنود الخاصة بالتعاقد».

وأضاف رئيس الإسماعيلي: «سيتم الإعلان مساء اليوم الثلاثاء عن تعيين ميدو، مديرًا فنيًا للفريق، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة والتصديق على القرار بشكل رسمي».

وأتم: «ميدو مدرب ممتاز وسيكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة، وسيعاونه في الجهاز الفني محمد عبدالمنصف مدرب حراس المرمى».


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