 زعيم المعارضة الألمانية يتهم الحكومة بالافتقار إلى استراتيجية لدعم أوكرانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 10:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

زعيم المعارضة الألمانية يتهم الحكومة بالافتقار إلى استراتيجية لدعم أوكرانيا

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 9:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 9:31 م

اتهم زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، الاتئلاف الحاكم في بلاده بالافتقار إلى استراتيجية لدعم أوكرانيا.

وفي تصريحات لإذاعة "إس دبليو آر"، قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي اليوم الثلاثاء إنه كان يتعين مساعدة أوكرانيا بصورة أكبر.

وتابع ميرتس الذي يترأس أيضا الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي أن المستشار الألماني أولاف شولتس " تمسك بموقفه ولم يفعل ذلك رغم أن الكثير من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقوم بهذا حاليا، في الواقع أننا كان بإمكاننا وكان علينا أن نقدم لأوكرانيا ناقلات جند مدرعة ودبابات قتالية أيضا".

ووصف ميرتس سياسة الحكومة بأنها تشبه "بشكل أو بآخر قرارات سياسية يومية: اليوم نقوم بتبادل دائري بعد غد نرسل بطاريات باتريوت لكن ليس لدينا تصور استراتيجي حقيقي فهو غير موجود في هذا الائتلاف".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك