زعيم المعارضة الألمانية يتهم الحكومة بالافتقار إلى استراتيجية لدعم أوكرانيا

اتهم زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، الاتئلاف الحاكم في بلاده بالافتقار إلى استراتيجية لدعم أوكرانيا.

وفي تصريحات لإذاعة "إس دبليو آر"، قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي اليوم الثلاثاء إنه كان يتعين مساعدة أوكرانيا بصورة أكبر.

وتابع ميرتس الذي يترأس أيضا الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي أن المستشار الألماني أولاف شولتس " تمسك بموقفه ولم يفعل ذلك رغم أن الكثير من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقوم بهذا حاليا، في الواقع أننا كان بإمكاننا وكان علينا أن نقدم لأوكرانيا ناقلات جند مدرعة ودبابات قتالية أيضا".

ووصف ميرتس سياسة الحكومة بأنها تشبه "بشكل أو بآخر قرارات سياسية يومية: اليوم نقوم بتبادل دائري بعد غد نرسل بطاريات باتريوت لكن ليس لدينا تصور استراتيجي حقيقي فهو غير موجود في هذا الائتلاف".