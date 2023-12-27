الحزب الاشتراكي البرتغالي يتصدر استطلاعا للرأي

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أفاد تقرير إخباري بأن الحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البرتغالي المنتهية ولايته أنطونيو كوستا، تقدم على الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض يمين الوسط، بواقع 2.9 نقطة مئوية في استطلاع للرأي.

واستقال كوستا وهو رئيس وزراء منذ 2015، بشكل غير متوقع في السابع من نوفمبر الماضي، وسط تحقيق في احتمالية استغلال النفوذ في الحكومة. وسوف تجرى انتخابات مبكرة الآن في العاشر من مارس المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت صحيفة "جورنال دي نيجوسيوس" البرتغالية عبر موقعها الإلكتروني، إن الاستطلاع يشير إلى دعم نسبته 25.4% للاشتراكيين الذين اختاروا الآن وزير البنية التحتية السابق بيدرو نونو سانتوس زعيما جديدا لهم.

ويشير الاستطلاع أيضا إلى دعم نسبته 22.5% للحزب الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة لويس مونتينيجرو، الذي سعى إلى زيادة الخفض الضريبي.

وأشار الاستطلاع إلى أن 13% من الناخبين لم يحسموا أمرهم.

وأجرت شركة إنتركامبوس لأبحاث الرأي والسوق الاستطلاع في الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر.