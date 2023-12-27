 وزير مالية إيطاليا يؤكد قدرة بلاده على الالتزام بالقواعد المالية الأوروبية دون تغيير خطط الميزانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير مالية إيطاليا يؤكد قدرة بلاده على الالتزام بالقواعد المالية الأوروبية دون تغيير خطط الميزانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 8:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 8:43 م

قال وزير مالية إيطاليا إن بلاده لن تحتاج إلى تغيير خطط ميزانيتها للعام المقبل حتى تلبي القواعد المالية للجديدة للاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها مؤخرا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي قوله أمام مجلس النواب الإيطالي اليوم الأربعاء "توقعاتنا تعززت مع القواعد المالية الأوروبية الجديدة لذلك لا حاجة لتحديثات إضافية في الميزانية".

وأضاف الوزير أن القواعد الأوروبية الجديدة التي وافقت عليها دول الاتحاد ال27 في وقت سابق من الشهر الحالي وبعد شهور من المفاوضات هي "حل وسط ... وسنقيم القواعد المالية الأوروبية الجديدة في الوقت المناسب".

تأتي تصريحات جيورجيتي في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أزمة سياسية بسبب رفض البرلمان التصديق على إصلاح آلية الإنقاذ الأوروبية في الأسبوع الماضي.

وربط المسؤولون الإيطاليون في السابق التصديق على إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية بالتصديق على القواعد المالية الجديدة، ولكن البرلمان غير رأيه بشكل مفاجئ وأعلن رفضه التصديق على القواعد.


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