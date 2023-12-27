قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل اليوم في الحضيض، مشددا على أن الشرق الأوسط الجديد بدون فلسطين، مشروع فاشل.



وأضاف في كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أن إسرائيل لن تنتصر على إرادة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، وأن القتل اليومي البشع هو من باب الفشل، وفق شبكة روسيا اليوم.



وشدد على أن إسرائيل اليوم تقف مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة عن القانون، تقتل وتجوع وتعطش وتشرد بهدف القتل.



وتابع: «الشرق الأوسط الجديد والسلام والأرض الذي أرادته بدوننا هي مشاريع جميعها فاشلة، نحن هنا باقون هذه الأرض لنا، وغزة مكون رئيسي من أرض دولة فلسطين».



وطالب الأمم المتحدة بالعمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وهي خمسة معابر، ومن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن يبدأ فورا بكل الإجراءات القانونية ضد المتسببين بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين كل مكان.



ودعا الدول التي يحمل الجنود الإسرائيليون أو المستوطنون جنسياتها الطلب منهم مغادرة الأراضي الفلسطينية فورا تحت طائلة المسؤولية القانونية.



وأعلن إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات برأس السنة الميلادية، ولن تكن مسيرات غضب ضد جرائم الاحتلال في ذكرى الثورة.