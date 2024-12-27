حصاد صندوق التنمية الثقافية لعام 2024

شهد صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عامًا مليئًا بالأنشطة والفعاليات التي عززت الحراك الثقافي والفني في مصر.

قدم الصندوق مجموعة متنوعة من البرامج الإبداعية بمراكز الإبداع التابعة له، حيث أقيم 260 حفلاً فنيًا شارك فيها عدد كبير من الفنانين والفرق الموسيقية، واستقطبت ما يقرب من 25 ألف مشارك.

في مجال المسرح، تم تقديم 154 ليلة عرض لمسرحيات واستوديوهات الممثل، حضرها حوالي 18 ألف مشاهد، مما يعكس التفاعل الكبير مع الفنون المسرحية.

كما نظم الصندوق 365 ندوة وصالونًا ثقافيًا، استفاد منها 20 ألف مشارك، في إطار نشر الوعي الثقافي وتوسيع قاعدة المستفيدين. ولم يغفل الصندوق الفنون التشكيلية، حيث أقام حوالي 40 معرضًا فنيًا حضرها 5 آلاف زائر، إلى جانب تنظيم مسابقات لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

ساهم الصندوق في تنظيم 4 فعاليات قومية ودولية بارزة، منها: "سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت"، "ملتقى الأقصر الدولي للتصوير"، "مهرجان الحرية للمسرح"، و"مهرجان مواسم المسرح الجامعي".

على صعيد التعليم الفني والتراثي، احتفل الصندوق بتخريج الدفعة الرابعة من "مبادرة صنايعية مصر"، والدفعة الثانية من طلبة مدرسة "خضير البورسعيدي" لفنون الخط العربي والزخرفة. كما نظم فعاليات بارزة، منها: "ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية - أيادي بلادي"، و**"الملتقى الدولي لفن الخط العربي"** في دورته التاسعة.

شارك الصندوق بمعروضات من مركز الحرف بالفسطاط في معارض كبرى، منها: "تراثنا"، "ديارنا"، ومعرض "القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية"، بالإضافة إلى المعرض العربي للأسر المنتجة بقصر القبة.

كما استضاف الصندوق فعاليات متنوعة، منها: "مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني"، "أيام القاهرة الدولي للمونودراما"، احتفالات سفارة مالطا بعيدها القومي، و"ملتقى رؤية لأفلام الشباب" في دورته الخامسة بالتعاون مع المركز القومي للسينما.